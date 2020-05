Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a declarat astazi ca ordonanța de urgența prin care au fost majorate amenzile pentru incalcarea ordonanțelor militare este neconstituționala. Statul ar putea sa fie obligat sa dea banii inapoi. „Decizia de astazi vine ca o bomba, pentru tot ce a insemnat strangerea aceasta de…

- Avocatul Poporului, Renate Weber a explicat, miercuri, la Digi24, ca decizia Curtii Constitutionale nu anuleaza amenzile date de autoritati, in perioada starii de urgenta.Persoanele amendate in aceasta perioada trebuie sa conteste amenda la tribunal, spune Avocatul Poporului. "Daca astazi CCR constata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este așteptata sa discute, miercuri, sesizarile trimise de Avocatul Poporului in care sunt reclamate prevederi din OUG-uri privind regimul starii de urgenta. Intr-o sesizare trimisa la CCR pe data de 16 aprilie, Avocatul Poporului a formulat exceptii de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala are miercuri pe ordinea de zi sesizari ale Avocatului Poporului referitoare la OUG privind starea de urgenta, precum si sesizarile Avocatului Poporului si ale ICCJ vizand legea de eliminare a pensiilor speciale. De asemenea, CCR discuta si obiectiile de neconstiutionalitate…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat președintelui Iohannis și Guvernului sa vina cu o serie de masuri economice prin decretul prin care se va prelungi starea de urgența. „Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern!…

- "Nu cred ca am ajuns la perioada de varf. Dar poate ca masurile luate de noi au avut un rol major a mentine situatia acolo unde este. Asta nu inseamna ca am trecut si totul este bine. La acest moment trebuie sa ne asteptam la inca o etapa dificla. Nu putem spune ca suntem in perioada de varf acum. In…

- Florin Citu spune ca va prezenta masuri pentru clientii bancilor in maximum 48 de ore: “Discutam o solutie cu Banca Nationala si cu sistemul bancar” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat luni ca discuta cu Banca Nationala a Romaniei si cu sistemul bancar o solutie pentru clientii…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, cere decretarea starii de urgența naționala din cauza coronavirusului. Tomac spune ca politicienii trebuie sa lase luptele la o parte și sa decida un plan de masuri pentru apararea populației.Citește și: S-A AFLAT - Care e cocktailul de medicamente cu care s-au VINDECAT…