Presedintele PMP, Eugen Tomac, considera ca alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este "un lucru foarte bun" pentru societate, precizand ca PSD nu are niciun interes ca Guvernul sa pice in urma unei motiuni de cenzura. "Trebuie sa vedem daca se va depune aceasta motiune de cenzura. PSD nu are niciun interes ca actualul Guvern sa pice (...) Asistam la un joc politic destul de angajat din partea lor, pentru ca Ciolacu nu are altceva ce sa spuna, ca are in partid 2.000 de primari care risca, jumatate dintre ei, sa ramana acasa. PSD are 29 de presedinti de consilii judetene, care sunt nemultumiti…