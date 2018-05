Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul american Tom Wolfe, unul dintre initiatorii miscarii ''noul jurnalism'', a decedat marti la varsta de 87 de ani, potrivit agentului sau, informeaza Reuters. Wolfe a redat cultura si spiritul american de-a lungul a cinci decenii in carti precum ''The Electric Kool-Aid…

- The Five Families – este termenul folosit pentru a descrie cele mai cunoscute cinci grupari de crima organizata care au dominat orasul New York pentru multa vreme. Toate cele cinci familii proveneau din Italia, iar termenul a fost folosit mai intai in 1931 de catre Salvatore Maranzano. Bonanno, Colombo,…

- Grupul de investitori chinezi HNA Group planuieste sa isi vanda participatiile din compania americana care detine zeci de hoteluri Hilton si alte proprietati, accelerand astfel planurile de a renunta la activele detinute pe plan extern, dupa o reglementare a guvernului chinez cu privire la investitiile…

- ICR New York marcheaza 142 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brancusi printr-un eveniment-duplex "Brancusi: Lectia despre Infinit/ A Lesson on the Infinite", care se va desfasura in doua etape, joi si vineri, printr-o colaborare cu Guggenheim Museum, scrie NEWS.RO.Citeste si: Vesti…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, numarul 11 mondial, a castigat duminica turneul ATP de la New York, dotat cu premii totale de 668.460 dolari, in finala caruia l-a invins in trei seturi, 4-6, 6-3, 7-6 (7/1), pe americanul Sam Querrey, ocupantul locului 12 in ierarhia mondiala. Anderson, in varsta…

- Un caine din rasa bichon frise a castigat marti cea de-a 142-a editie a concursului de frumusete canina de la New York, Westminster Dog Show, la care au luat parte 2.800 de caini de rasa di...