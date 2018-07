Tom Cruise împlinește 56 de ani Tom Cruise implinește astazi 56 de ani. Pe numele sau adevarat Thomas Cruise Mapotrher IV, actorul s-a nascut pe 3 iulie 1962 la Syracuse, New York. In adolesența el iși dorea sa devina preot catolic, insa a renunțat la acest vis și a inceput o cariera in actorie. Primul rol l-a obținut la varsta de 19 ani, in filmul „Endless Love”. In 1986 a aparut in „The Color of Money”, in 1988 in filmul „Cocktail” și „Rain Man”, iar un an mai tarziu a putut fi vazut pe marile ecrane in lungmetrajul „Born on The Fourth of July”. Actorul a continuat sa apara in tot mai multe filme precum „Eyes Wide Shut” (1999), „Vanilla… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

