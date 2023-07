Stiri pe aceeasi tema

- Un belgian le-a facut apropiaților o farsa pentru care va fi ținut minte mult timp de-acum inainte inscenandu-și moartea, dupa care a aparut la propria inmormantare cu elicopterul. David Baerten, 45 de ani, creator de conținut pe TikTok cu peste 160.000 de urmaritori, a pus la cale toata povestea morbida…

- RECUNOȘTINȚA… Pe 7 iunie se vor implini 5 ani de la trecerea la cele veșnice a parintelui Mina Dobzeu, unul dintre marii marturisitori ai Romaniei in perioada comunista. Providențial, curajos și iubit de credincioși, parintele Mina fost și a ramas prin spiritul sau un stalp a Episcopiei Hușilor, in…

- Unul este un superstar de la Hollywood faimos pentru crizele sale din afara ecranului, dar și pentru performanțele iconice din filme precum Braveheart, Mad Max și Lethal Weapon. Celalat, in varsta de 65 de ani, este Donal Gibson, fratele mai mic al lui Mel Gibson, cu care impartașește aceiași ochi albaștri…

- INCHIZIȚIE… Medicamente ioc, pacientul mort, insa prima grija a conducerii spitalului municipal Huși nu este aceea de a gasi soluții pentru ca macar antibiotice sa fie in permanența la indemana medicilor, ci sa il gaseasca și-n gaura de șarpe pe acela care ar fi dat in vileag la presa cruda realitate!…

- EPILOG… Moartea fulgeratoare a medicului Carmina Schaas, in varsta de 58 de ani, doctor de referința al Maternitații Cuza Voda din Iași, a facut ca mulți colegi sa iși exprime gandurile, in fața unui asemenea moment tragic. Unul dintre cele mai profunde, complete și expresive mesaje insa aparține unui…

- SECRETOMANIE… Fostul deputat Cristian Rizea pare sa aiba un regim deosebit in penitenciarele din Romania. Adus din Republica Moldova in Penitenciarul Vaslui, Rizea este transferat dupa cateva zile chiar daca, conform legislației in vigoare, acesta ar fi trebuit sa stea aici macar cele 21 de zile, perioada…

- Racelile din perioada sarcinii reprezinta una dintre cele mai intalnite probleme in randul femeilor care se pregatesc sa aduca pe lume un copil. Cu aceasta problema de sanatate se confrunta și Theo Rose in ultimul trimestru de sarcina. Theo Rose: ,,Nu mai pot sa respir” Theo Rose și Anghel Damian se…

- Marius Dasianu este un tanar de 24 de ani, originar dintr-un sat din județul Galați. In spatele zambetului sau larg se ascunde o poveste de viata incredibila, tanarul reusind sa supravietuiasca in mod miraculos, desi a avut arsuri de gradul 3 si 4 pe 75 la suta din suprafata corpului In data de 10 decembrie…