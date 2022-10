Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul jucator de fotbal american Tom Brady (45 de ani), quarterback la Tampa Bay Buccanneers, a confirmat ca divorțeaza de Gisele Bundchen (42), cea care i-a fost soție din 2009. Divorțul celor doi vine la doar patru luni dupa ce Brady a revenit asupra deciziei de a se retrage din NFL. Gisele și…

- Starul din NFL Tom Brady si supermodelul Gisele Bundchen au divortat, punand astfel capat unei casnicii de 13 ani. "In ultimele zile, eu si sotia mea am finalizat divortul nostru, dupa 13 ani de casnicie. Am luat aceasta decizie amiabil si cu recunostinta pentru timpul petrecut impreuna. Suntem binecuvantati…

- Robert Kraft, de 81 de ani, și noua sa soție, Dana Blumberg, de 47 de ani, s-au casatorit vineri. ei au avut o nunta surpriza in New York City. Elton John și Ed Sheeran au cantat pentru cei 250 de invitați, potrivit Mirror . Robert Kraft, proprietarul echipei de fotbal american New England Patriots,…

- Tom Brady (45 de ani), legendarul jucator de fotbal american, și Gisele Bundchen, soția sa, ar fi decis sa divorțeze. Casnicia lor atarna de un fir de ața de mai mult timp, iar acum ar fi decis sa apeleze la avocați pentru a divorța, anunța As. Motivul divorțului? Brady a revenit in fotbalul american…

- Giselle Bundchen și Tom Brady au decis sa se desparta, dupa un mariaj de 13 ani. Motivul neașteptat al separarii poate fi Cristiano Ronaldo, in mod indirect, potrivit click.ro. Giselle Bundchen și Tom Brady fac demersurile pentru a pune capat, in mod legal, casatoriei lor, iar fiecare dintre ei a luat…

- Tom Brady și Gisele Bundchen par sa se indrepte spre o desparțire finala. Amandoi au apelat la avocați de divorț, spun mai multe surse citate de presa de peste ocean. Cum iși vor imparți bunurile și custodia celor doi copii in cazul unei separari definitive.

- Tom Brady și Gisele Bundchen s-ar putea confrunta cu probleme serioase in casnicie, potrivit unor surse apropiate cuplului, care au declarat ca cei doi nu mai locuiesc impreuna de o luna de zile.