Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Romania și Kosovo a fost oprita in minutul 20 din cauza unui mesaj afișat de fanii romani prezenți in tribuna.Fanii romani au afișat un banner cu mesajul : Kosovo is Serbia ( Kosovo este serbia), iar jucatori oaspeți au decis sa mearga la vestiare. Știre in curs de actualizare...…

- Astazi, incepand cu ora 21:45, se joaca meciurile Elveția - Andorra și Israel - Belarus, din grupa Romaniei de calificare la EURO 2024. Toate partidele serii din preliminarii vor putea fi urmarite live pe GSP.ro. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida…

- Unul dintre acționarii Rapidului, Victor Angelescu, a afirmat, in direct la GSP Live, ca nu-și dorește ca Albion Rrahmani (23 de ani), kosovarul din atacantul giuleștenilor, sa marcheze in poarta naționalei Romaniei in partida de pe Arena Naționala. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala,…

- Viorel Moldovan a fost unul dintre cei mai vehemenți critici ai naționalei, dupa egalul cu Israel (1-1). Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1. ...

- Kosovo a remizat sambata seara impotriva Elveției, scor 2-2 și are in continuare șanse matematice la calificarea in grupele principale ale UEFA EURO 2024. Rezultatul nesperat le-a dat incredere kosovarilor, care vin in Romania cu moralul ridicat. Pe de alta parte, naționala Romaniei are emoții. Sambata…

- Partida naționalei Romaniei cu Israel, de sambata seara, din preliminariile EURO 2024, starnește un interes major din partea fanilor primei reprezentative. Din informațiile Gazetei Sporturilor, a fost depașit pragul de 40.000 de bilete vandute. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la…

- Banel Nicolița (38 de ani) cere curaj din partea naționalei cu niște adversari pe care altadata ii vedeam drept „accesibili". Fostul internațional crede ca Florinel Coman poate fi o piesa-cheie in aceasta „dubla”, cu Israel și Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima…

- Va fi sold-out la partida dintre Kosovo și Romania, din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1. Kosovo - Romania se va juca cu casa inchisa Din informațiile Gazetei…