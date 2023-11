Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta s-au implinit 30 de ani cand a intrat in vigoare tratatul de la Maastricht care a pus bazele Uniunii Europene (( 1 noiembrie 1993). Acesta a fost semnat in 1992 din dorința de a crea o uniune mai stransa intre popoarele Europei. Scopul definit in tratat era sa promoveze un progres economic…

- Comisia Europeana, in cadrul discuției asupra ideii de extindere a plafonului prețului gazelor, a cerut ca durata masurii sa fie marita, menționind ca de la intrarea sa in vigoare s-au remarcat doar rezultate pozitive. Cu toate acestea, diplomații se indoiesc de aceasta nevoie pe fondul unor potențiale…

- Președintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a anunțat schimbarea bancnotelor euro. Motivul care sta in spatele acestei decizii este ca banii sa devina mai accesibili pentru toți locuitorii Uniunii Europene, pana in anul 2024.Astfel, banii care sunt in circulație inca din 1 ianuarie…

- Germania sustine in continuare ferm „demult meritata aderare” a Romanei la spatiul Schengen, care ar fi atat in interesul Romaniei, cat si al Germaniei si al intregii Uniuni Europene, a afirmat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer, la receptia de Ziua Unitatii Germane si Reunificarea…

- Austria a respins apelul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Viena sa renunte la opozitia sa fata de aderarea Romaniei si a Bulgariei la Spatiul Schengen, sustinand ca extinderea in prezent a zonei de libera circulatie nu are niciun sens, relateaza joi Euractiv. In discursul sau…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a fost tinta activistilor de mediu si a primit drept in fata o placinta cu frisca, in timp ce se afla la sediul central al Uniunii Europene din Bruxelles. Gestul s-a vrut a fi un semn de protest fata de emisiile de carbon ale celei mai aglomerate companii aeriene din…

- Motivațiile denunțatorilor, ocazionali sau „profesioniști”, dupa caz, variaza de la cele mai oportuniste la cele mai ideologice, scrie Le Monde.Aplicația ruseasca „Denunțul meu” are toate aparențele unei aplicații utile, precum cele care au fluidizat, spre exemplu, relațiile cetațenilor din orașele…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, la ceremoniile de Ziua Marinei despre riscurile la adresa securitatii in Marea Neagra, din cauza razboiului din Ucraina, despre rolul țarii noastre ca pilon de stabilitate in regiune, dar și referitor la susținerea pe care Romania o acorda Ucrainei. ”Ne aflam…