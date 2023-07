Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop din America, Madona, in varsta de 64 de ani, a fost internata la terapie intensiva dupa ce a contactat o infecție bacteriana, fiind obligata sa iși amane turneul mondial. Vedeta a povestit despre experiența sa de la spital intr-o postare pe social media. „Cand m-am trezit in spital, primul…

- Megastarul pop american Madonna, in varsta de 64 de ani, și-a asigurat luni fanii ca este „pe calea vindecarii”, dupa ce a contractat o infecție bacteriana grava care a dus-o la spital și a obligat-o sa-și amane turneul mondial. Cantareața a povestit pentru prima data despre șederea sa la terapie intensiva…

- Hainele purtate de Margot Robbie in Barbie, identice cu cele de pe papuși Premiera filmului Barbie a avut loc duminica seara la Los Angeles. Așa cum era de așteptat, Margot Robbie a fost in centru atenției pe covorul roșu. Margot Robbie a ales, pentru acest eveniment, o rochie identica purtata de o…

- Maurice Munteanu, juratul de la Bravo, ai stil!, a comentat ținutele purtate de Gina Pistol și Smiley in cea mai importanta zi din viața lor. Criticul de moda nu a avut nicio reținere și și-a spus sincer parerea cu privire la apariția mirilor.Maurice Munteanu a comentat ținutele purtate de Gina Pistol…

- A mai ramas doar o zi pana cand reprezentantul Romaniei va urca pe scena și va canta in cea de-a doua semifinala Eurovision Song Contest 2023. E, așadar, un moment important pentru Theodor Andrei, care va interpreta piesa „D.G.T. (Off and on)”. Dincolo de vocea sa, insa, tanarul care reprezinta Romania…

- Adina Buzatu, vestit stilist vestimentar, a analizat, exclusiv pentru Playtech Știri, ținutele celor mai importante invitate, din lumea monarhiei mondiale, și nu numai, la emoționantul eveniment, de sambata trecuta, incoronarea Regelui Charles al III-lea. La ceremonia desfașurata la Westminster Abbey,…

- Echipa de polo pe apa a Romaniei s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale, care va avea loc in perioada 30 iunie - 2 iulie la Los Angeles. Romania a invins duminica echipa Chinei, cu scorul de 18-9.

- De mai bine de 30 de ani, casa lui Freddie Mercury din Londra a fost neatinsa, un altar pentru legendarul superstar al trupei rock Queen, care a murit in 1991, la varsta de 45 de ani. Uimitoarele costume de scena ale lui Mercury si versurile scrise de mana, picturile si obiectele adunate in calatoriile…