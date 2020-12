Stiri pe aceeasi tema

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei. Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din randul deputatilor…

- Campania de vaccinare va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, au precizat surse oficiale din Franta. Serul de imunizare va fi impartit in functie de numarul populatiei din fiecare tara. Germania face presiuni ca Agentia Europeana pentru Medicamente sa analizeze pana pe 21 decembrie…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei."Am inteles ca politica privind vaccinurile, vaccinurile pentru toti, nu este pentru maine.

- Campania de vaccinare împotriva COVID-19 va fi lansata în aceeasi zi în toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citând surse din rândul deputatilor francezi. „Am înteles ca politica…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Spania va începe un program de vaccinare la scara larga împotriva coronavirusului în ianuarie și se așteaza sa acopere o parte substanțiala a populației în șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters. El a spus ca Spania și Germania sunt…