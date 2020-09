Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind in conditii de anonimitate, oficialul american a spus ca Iranul ar putea avea suficient material fisionabil pentru o arma nucleara pana la sfarsitul acestui an si ca Teheranul a reluat cooperarea cu Coreea de Nord, care detine armament nuclear, pentru rachete cu raza lunga de actiune. Acesta…

- Infectiile cu COVID-19 din Europa au revenit la nivelurile observate in martie, cand s-a inregistrat varful pandemiei, a declarat, miercuri, sefa Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), relateaza Reuters. „Virusul nu a dormit in timpul verii. Nu a avut nevoie de concediu”,…

- Guvernul britanic a revizuit reglementarile in ceea ce priveste portul mastilor in scolile din Anglia, provocand noi critici pe tema gestionarii epidemiei cu noul coronavirus, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Inițial, executivul a afirmase ca aceasta masura nu este necesara, iar acum iși nuanțeaza…

- Noile teste "de salvare a vieții" cu rezultat in 90 de minute care pot detecta Coronavirus și gripa vor fi lansate in casele de ingrijire și laboratoare incepind de saptamina viitoare in Marea Britanie. Testul de tampon "la fața locului" și testele ADN vor ajuta la distincția dintre Covid-19 și alte…

- Faza finala a Ligii Campionilor la fotbal feminin, programata incepand cu 21 august la Bilbao si San Sebastian, risca sa nu se mai dispute in Spania, din cauza cresterii numarului de infectari cu Covid-19 in aceasta tara, scrie The Telegraph potrivit Agerpres. Noile cazuri pozitive la coronavirus…

- CHIȘINAU, 25 iul – Sputnik. Expunerea vizibila in spațiile publice a produselor din tutun și a produselor conexe este interzisa incepand cu data de 15 august. Noile prevederi intra in vigoare dupa ce au fost operate modificari la din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului. Astfel, din cea…

- Creierul albinelor este remarcabil. Noile cercetari sugereaza ca fiecare albina in parte dintr-un stup se comporta ca niște neuronidintr-un creier uman. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Sheffield din Marea Britanie a aplicat un model teoretic utilizat in mod obișnuit in studierea psihologiei…

- Furnizorul de servicii bancare Revolut a luat decizia de a suspenda plațile pentru jocurile de noroc pentru utilizatorii sai din Marea Britanie. Noile reglementari au intrat in vigoare la data de 14 Aprilie 2020 și se refera atat la tranzacțiile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.