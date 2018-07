"Nu ascund faptul ca noi dezvoltam in continuare SUMAL-ul (sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase - n.r.), prin STS, si, intr-un termen foarte scurt, o sa cream posibilitatea ca sa urmarim prin GPS fiecare autovehicul incarcat cu masa lemnoasa, pentru ca, (...), in paralel sau in acelasi timp cu deblocarea sectorului silvic, vom gasi sau facem sau luam masuri de inasprire a urmaririi trasabilitatii masei lemnoase", a declarat ministrul Ioan Denes.

Ioan Denes a mentionat ca in acest an se va lucra la respectivul program, urmand ca, in prima jumatate a anului…