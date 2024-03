Praf de origine sahariană deasupra României Meteorologii au atentionat, miercuri, asupra patrunderii unei masei de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana deasupra Romaniei. ”In perioada 27 martie, ora 12 – 28 martie, ora 22, circulatia aerului se va mentine predominant sud-vestica si va favoriza patrunderea unei masei de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana deasupra Romaniei, concentratii mai mari urmand a se inregistra in regiunile sud-vestice, sudice si estice”, a transmis ANM. Potrivit sursei citate, in noaptea de joi spre vineri, masa de aer incarcata cu particule de praf va depasi aria geografica… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

