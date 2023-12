Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații despre fuga lui Catalin Cherecheș dupa ce a fost capturat in Germania. Polițiștii l-au urmarit pas cu pas, dupa ce fostul primar din Baia Mare a schimbat cartelele, dar nu și telefonul. Oamenii legii au fost aproape sa-l prinda și in Austria, insa din cauza unor informații greșite…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat miercuri ca lui Catalin Chereches nu i se va aplica pedeapsa prevazuta in „Legea fugarilor”, deoarece acesta a fost prins de politistii din Germania inainte de adoptarea acestui act normativ. „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar…

