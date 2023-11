Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominanta innorata, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Deși cerul va fi acoperit de nori, nu se așteapta precipitații. Temperaturile vor fi relativ ridicate pentru aceasta perioada a anului, facand ziua placuta pentru activitați in…

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominant innorata, cu temperaturi placute pentru aceasta perioada a anului. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, nu se așteapta precipitații, deci este o zi buna pentru a petrece timpul in aer liber.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominanta innorata, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cu toate ca cerul va fi acoperit de nori, nu se așteapta precipitații. Temperaturile vor fi moderate pentru aceasta perioada a anului.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi in general ploioasa, cu o probabilitate de precipitații destul de redusa. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al zilei va fi variația temperaturilor, care vor oscila intre valori destul de diferite.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominant innorata, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Deși cerul va fi acoperit de nori, nu se așteapta precipitații. Temperaturile vor fi moderate, fara variații semnificative.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominant innorata, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Deși cerul va fi acoperit de nori, șansele de precipitații raman minime. Temperaturile vor fi destul de ridicate pentru aceasta perioada a anului, cu o ușoara racire spre seara.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominanta senina, cu o ușoara ceața dimineața. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al zilei va fi absența precipitațiilor.

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 21 și 28 de grade. Cerul va fi variabil in sud-est și mai mult senin in rest, iar spre sfarșitul nopții se va innora treptat in nord-vest, unde izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta,…