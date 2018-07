Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca institutia pe care o conduce a propus ca pragul pentru abuz in serviciu sa fie echivalentul salariul minim brut pe economie. "Am opinat - si asta este propunerea noastra - ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim net, ci un minim brut. Noi avem la Comisia speciala pe cineva care reprezinta Ministerul Justitiei (...). Noi am transmis deja aceasta propunere. (...) Daca valoarea e sub inseamna ca nu prezinta pericol social si fapta nu intra in sfera ilicitului penal, va ramane in sfera ilicitului disciplinar. Daca…