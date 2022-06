Stiri pe aceeasi tema

- Trustul de Montaj Utilaj Chimic Bucuresti (TMUCB), una dintre cele mai mari companii din domeniul constructiilor, anunta iesirea din insolventa, dupa opt ani de la declansarea acestei proceduri, in 2014, potrivit Agerpres."TMUCB este o companie care demonstreaza ca reorganizarea judiciara este o solutie…

- Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea și digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii…

- PSD sustine ca, in loc sa ceara socoteala Guvernului cu privire la utilizarea fondurilor europene pentru finantarea masurilor de sprijin pentru populatie si firmele romanesti, cei de la USR ar trebui sa le spuna cetatenilor la ce proiecte de investitii va trebui sa renunte Romania pentru a acoperi…

- Instituțiile de stat din Romania au cumparat, doar prin achiziții directe, produse de peste 70 de milioane de lei de la compania bacauana DEDEMAN, in anul 2021. Astfel, gigantul fraților Paval a ajuns pe locul 5 la nivel național in topul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- ANAF a blocat blocarea unui acreditiv pentru suma de 1,6 milioane de dolari emis de EximBank — S.A. in beneficiul entitații Metaloinvest Trading, controlata de Alisher Usmanov, dar și a altor doua acreditive in valoare totala de 3,1 milioane de dolari SUA in favoarea unei firme controlate de Viktor…

- Fabrica va avea cea mai mare capacitate din statul New York. Ea trebuie sa livreze pe piata in jur de 30-40 milioane sticle whiskey anual. ”Speram ca la anul, spre sarbatorile de iarna, sa-I dam drumul. Daca nu ne incurca acest… launii vor sa faca profit pe urma razboiului din Ucraina. Toata lumea cauta…

- Star Stone, producator roman de pavaje destinate sectorului rezidențial, estimeaza, pentru 2022, o creștere de peste 20% a vanzarilor, la aproape 7 milioane de euro. Star Stone este compania cu cea mai rapida creștere din industria de construcții din Romania, in perioada 2017 – 2020, și a fost inclusa…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca in perioada urmatoare va distribui plati de solidaritate UEFA in valoare de 1,5 milioane de euro catre primele 20 de cluburi din Romania din topul clasificarii academiilor.