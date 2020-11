Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Titus Corlațean a vorbit, aseara, la emisiunea Pressalert LIVE despre reformarea PSD și despre penalii din alte partide. „Nu am spus niciodata ca acest partid a fost perfect, a avut parțile lui bune, a avut greșelile sale, a avut niște lucruri care nu au fost in regula, apropo de tentații…

- Senatorul PSD Eugen Dogariu, fost prefect de Timiș, este de parere ca in aceasta perioada grea, Prefectura ar trebui sa dea dovada de mai multa coerența. Intrebat la emisiunea PRESSALERT LIVE ce parere are despre modul in care Prefectura Timiș gestioneaza pandemia, Dogariu a raspuns: „E o perioada dificila,…

- Ministerul Culturii din Mexic i-a cerut miercuri explicatii creatoarei de moda franceze Isabel Marant pentru modul in care foloseste, in colectiile sale, elemente de design din cultura mexicana indigena, in cadrul unui demers al guvernului acestei tari de a atrage atentia asupra aproprierii unor…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca presedintele Iohannis ataca in mod constant PSD, fara sa mentioneze colaborarea pe care a avut-o cu acest partid. Nastase aminteste de protocolul PSD-FDGR, semnat de Klaus Iohannis in 2002."Cred ca ne-am dat cu totii seama ca Iohannis, pentru a-si atinge…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a declarat ca PSD, pe care il considera "cel mai corupt partid", primeste inca "un cadou", acela de a putea decide cand vor avea loc alegerile parlamentare.Aprecierile vin in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, marti, sesizarile…

- Anul trecut, in Romania a inceput schimbarea. S-a dat un vot la referendum și s-a oprit politizarea justiției. S-a dat un vot anti-PSD la alegerile europene și un vot pentru proiectul Klaus Iohannis. Au fost invinși Dragnea și ai lui, dar nu au fost trimiși total in opoziție. Inca au multe forțe in…