Titular la Facultatea de Teologie!: IPS Teodosie a invins Universitatea Ovidius. Iata cum (MOTIVARE)

Stiri pe aceeasi tema

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru omor calificat si talharie calificata, un barbat din judet a fost condamnat Tribunalul Constanta, in prima instanta, a decis condamnarea inculpatului la 22 de ani inchisoare. Decizia tribunalului nu este…

- Daniel Lintes a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, in noiembrie 2016 Prin Hotararea nr. 545 2022, din 28 decembrie 2022, Tribunalul Constanta a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes pentru savarsirea infractiunii de santaj, prev. de art. in forma continuata 176…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat definitiv ieri, 19 ianuarie 2023, in dosarul 8139 118 2021, cauza in care Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a chemat in instanta Universitatea Ovidius din Constanta Dosarul are ca obiect "anulare act administrativ refuz sol. cerere, obligatia de a face…

- Inalt Prea Sfintitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a castigat procesul cu Universitatea Ovidius care nu ii prelungise continuarea activitatii ca titular la Facultatea de Teologie dupa varsta pensionarii, iar decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. Curtea de Apel Constanta a decis, joi,…

- IPS Teodosie a caștigat procesul cu Universitatea Ovidius din Constanța și se poate intoare la catedra. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Constanța, care i-a dat caștig de cauza Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, in procesul intentat Universitații Ovidius. ”Admite recursul. Caseaza in tot…

- Curtea de Apel a decis joi, 19 ianuarie, anularea Hotararii Senatului Universitații Ovidius din Constanța prin care IPS Teodosie era scos la pensie la varsta de 65 de ani. Decizia este definitiva.

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului privind uciderea unei profesoare, din Cernavoda, fost psiholog al Liceului Teoretic "Nicolae Balcesculdquo; din Medgidia Cauza se va afla in atentia magistratilor la incepului lunii mai 2023. Oricare va fi decizia Curtii de Apel,…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat in apelul dosarului in care Valentin Vrabie, edilul din Medgidia, l a chemat la judecata pe Primarul Comunei Pestera. Curtea de Apel a decis admiterea apelului declarat in cauza si schimbarea in parte a primei decizii, pronuntate de Tribunalul Constanta. Iata minuta…