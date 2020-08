Titlul romanului „Zece negri mititei“ de Agatha Christie va fi schimbat pentru a nu ofensa

Stiri pe aceeasi tema

- Cartea "Zece negri mititei", un bestseller al romancierei britanice Agatha Christie, nu se va mai intitula astfel in noua sa versiune din limba franceza, a anuntat miercuri postul radiofonic RTL, citat de AFP. Noua editie, ce apare miercuri la editura Masque, va purta titlul "Ils etaient dix", au dezvaluit…

- Romanul politist „Zece negri mititei“ de Agatha Christie, un „clasic“ al acestui gen, isi schimba numele si va aparea intr-o versiune revizuita in Franta, din care va fi scos cuvantul „negru“, considerat ca avand conotatii rasiste. Decizia a fost anuntata la postul de televiziune RTL de James Prichard,…

- ”Zece negri mititei”, bestseller-ul Agathei Christie, vandut in peste 100.000.000 de exemplare, iși va schimba numele și va aparea intr-o versiune revizuita in Franța. Romanul polițist se va numi ”Erau zece”, a anunțat James Prichard, stranepotul scriitoarei, la postul de televiziune RTL, informeaza…

- Romanul scris in 1938 de Agatha Christie se numea in original „10 Little Niggers" si a devenit un best-seller mondial, generatii intregi de cititori savurand povestea machiavelica despre capcanele mortale puse celor zece personaje convocate pe o insula misterioasa. In roman, cuvantul „negru", desemnand…

- Celebrul clasic al romanelor polițiste „Zece negri mititei” de Agatha Chrstie va fi redenumit pentru a fi in pas cu timpurile și pentru „a nu rani pe cineva”, potrivit unui anunț facut de stranepotul scriitoarei. Romanul polițist, publicat in 1938 cu titlul „10 Little Niggers”, a cucerit inimile oamenilor…

- Trei state membre ale Uniunii Europene au acceptat sa primeasca o parte a celor 425 de migranti care au debarcat in Malta la finalul saptamanii trecute, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite dpa. Portugalia, Franta si Luxemburg isi anuntasera pana luni disponibilitatea de a primi unii migranti,…

- Romania ocupa locul 57 in topul celor mai sigure țari de vizitat in aceasta perioada, potrivit unui raport publicat de revista Forbes.Raportul realizat de Deep Knowledge Group arata ca Elveția este cea mai sigura țara, iar la polul opus se afla Sudanul de Sud.Au fost analizate date din 200 de țari și…

- Stabilit de mai bine de trei decenii in Franta, de numele muzicianului de reputatie internationala Paul Staicu 7 iunie 1937 se leaga infiintarea, in anul 1979, a orchestrei simfonice a Filarmonicii "Marea Neagra".La un an dupa infiintare, muzicologul Iosif Sava declara: "Sufletul Constantei trece la…