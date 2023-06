Stiri pe aceeasi tema

- Tailent, o companie romaneasca specializata in furnizarea de tehnologie RPA, cunoscuta pentru livrarea de soluții accesibile și eficiente de automatizare a proceselor de afaceri, a anunțat astazi lansarea unui parteneriat cu Crayon, lider global in inovație și servicii IT. Parteneriatul se va axa pe…

- Inspectoratul de Stat in Construcții (I.S.C.), a organizat in data de 07.06.2023, incepand cu ora 9:00, la Hotel Sheraton, conferința de inchidere a proiectului „Consolidarea capacitații ISC de a-și exercita competențele intr-un mod unitar, eficient și eficace” cod SIPOCA 587/cod MySMIS 127604.

- The post Conferința de inchidere a proiectului „Consolidarea capacitații ISCde a-și exercita competențele intr-un mod unitar, eficient șieficace”, cod SIPOCA 587/cod MySMIS 127604 appeared first on Romania Libera .

- ANUNT privind finalizarea Proiectului „Consolidarea capacitații administrative locale prin planificare strategica eficienta”, cod SIPOCA 799/cod SMIS 2014+/ 135776 In data de 18.05.2023, Municipiul Pitești va finaliza implementarea proiectului „Consolidarea capacitații administrative locale prin planificare…

- Philips Future Health Index 2023 – Liderii din sanatate investesc masiv in soluții bazate pe Inteligența Artificiala (IA) sau iși propun sa faca acest lucru atat pentru a susține deciziile vitale, cat și pentru a imbunatați eficiența operaționala, ceea ce ar putea contribui la soluționarea problemei…

- Articolul Anunt de presa privind demararea Proiectului „Creșterea eficienței energetice prin instalarea unui Sistem fotovoltaic la STYLE CONSTRUCT S.R.L.” apare prima data in Curierul National .

- Articolul Anunt de presa privind demararea Proiectului „Achizitionarea unui echipament tehnologic pentru reducerea consumului de energie si a GES la HECOMIN IMPEX S.R.L.” apare prima data in Curierul National .

- Articolul Anunț privind finalizarea proiectului „Diversificarea activitatii companiei TEMAR EDIL MM S.R.L. pe segmentul lucrarilor de constructii drumuri” apare prima data in Curierul National .