Titlul Minor din Prahova, cautat de Politie dupa ce si-a violat fratiorul de 4 ani

In aceasta dimineata, in jurul orei 4, politistii din Balta Doamnei au fost sesizati de o femeie din localitate despre faptul ca fiul sau de 15 ani l-ar fi violat pe fratele lui de 4 ani dupa care a ar fi disparut de la domiciliu. Minorul disparut se numeste Mincu Gabriel Constantin, are 15 ani si este din Balta Doamnei. Semnalmente: inaltime 1,70, constiturie astenica, par drept saten, ochi caprui. La momentul plecarii era imbracat cu pantaloni de culoare albastra cu model de culorile alb- gri, tricou de culoare albastra cu model de culoare alba si papuci de culoare neagra. Persoanele…