- ”La data de 25 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Targu Mures, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Mures si Arad, intr-o cauza vizand activitatea unui grup infractional…

- Banii pot cumpara fericirea, este demonstrat științific, iar Lora este de acord cu studiul. A plecat de acasa la 20 de ani, cu 100 de lei in buzunare și o geaca imprumutata, iar astazi este una dintre cele mai cunoscute și bine platite soliste din showbizz-ul autohton. Fosta prezentatoare Pro TV a implinit…

- IKEA deschide la Timișoara mai sustenabil magazin din Europa. IKEA, cel mai mare retailer mondial de mobilier și decorațiuni pentru casa, anunța mult așteptata deschidere a magazinului IKEA Timișoara, pe data de 8 iunie 2023. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa de sud-est (IKEA…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost intrebat joi, la Prima News, si in legatura cu plafonarea pretului la lapte si daca are de gand sa extinda aceasta masura si la alte produse din cosul zilnic. “In primul rand, o urmarim sa se implementeze in integralitatea ei, pentru ca suntem, iata, in primele…

- Joi, 27 aprilie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au efectuat un control la punctul de lucru al unei societați comerciale din localitatea Daia Romana care comercializeaza produse fito-sanitare. In urma controlului, polițiștii au constatat ca reprezentantul societații comerciale oferea…

- Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul dezvoltat de firma Astoria Residence SRL,…

- Ciocolata, cafea, lemn sau cauciuc: pentru a fi vandute in Uniunea Europeana (UE), aceste produse vor trebui sa nu provina din defrisari, potrivit unui text de lege votat cu o foarte larga majoritate miercuri in Parlamentul European, informeaza AFP si un comunicat de presa al institutiei.

- Printr-un proiect inițiat de liberali se propune reducerea cotei TVA la 5%, pentru anumite produse destinate copiilor. Printre acestea se numara laptele praf, haine, scutece, incalțaminte, produse de ingrijire. Prin același proiect se mai prevede acordarea a 4 zile pe luna muncite de acasa pentru…