- In fiecare an, odata cu festivalul UNTOLD, incep și veșnicele comentarii și intrebari legate de gazonul de pe stadion. In anii trecuți, organizatorii Untold anunțau ca au refacut complet gazonul, și au anunțat ca pentru asta s-au alocat sume exorbitante investite in acest sens, insa adevarul a ieșit…

- La inceputul lunii august, un nou capitol din festivalul UNTOLD se va desfașura la Cluj Napoca, iar scena principala va fi pe Cluj Arena. Daca pana acum nu erau obligați sa schimbe tot gazonul, ci doar bucațile puternic afectate, se pare ca in contractul din acest an, organizatorii vor schimba intreaga…

- Alin Tise a declarat ca in acest an, gazonul de pe Cluj Arena va fi inlocuit integral de catre organizatorii festivalului Untold, lucru care va fi prevazut in contract, iar instalarea scenelor nu va incepe inainte de a avea sume considerabile de bani in cont drept garantie.

- Emil Sandoi, selecționerul reprezentativei U21, a condus astazi penultimul antrenament inaintea debutului „tricolorilor” la Euro 2023. Primul meci este programat miercuri, de la ora 21:45, in Ghencea, contra naționalei similare a Spaniei. Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi…

- Intre 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri in premiera, datorita unor artiști live care ajung pentru prima data in Romania. Bleta „Bebe” Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și…