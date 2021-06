Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu peste 27.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege…

- Șase TIR-uri, incarcate cu peste 100 tone de deșeuri provenind de la firme din mai multe țari europene, au fost impiedicate sa intre in țara pe la punctele de trecere a frontierei Borș și Varșand. Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Oradea, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Arad,…

- Șase TIR-uri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri oprite sa intre in Romania, prin Punctele de Trecere a Frontierei Borș și Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii au oprit, pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea controlului șase TIR-uri conduse de cetateni romani.…

- Patru camioane incarcate cu deșeuri care veneau din Austria, Suedia și Germania, cu destinația Romania, au fost oprite de polițiștii de frontiera de la Varșand. Autoritațile nu au permis intrarea in țara a celor patru automarfare in care se aflau peste 56.000 de kilograme de deșeuri, intr-o stare avansata…

- Șase TIR-uri cu peste 100.000 de kilograme de deșeuri oprite sa intre in Romania, prin Punctele de Trecere a Frontierei Borș și Varșand. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii au oprit, pe sensul de...

- Politistii de frontiera aradeni au intors din drum opt TIR-uri cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului unor astfel de materiale. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii…

- Politistii de frontiera aradeni, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Arad, nu au permis intrarea in tara a opt mijloace de transport incarcate cu peste 130.000 de kilograme de deșeuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care șoferii nu au putut prezenta documentele prevazute…

- Politistii de frontiera aradeni au oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II opt mijloace de transport incarcate cu peste 130.000 de kilograme de deseuri, constand in haine si mobilier second hand, pentru care soferii nu au putut prezenta documentele prevazute de lege necesare transferului…