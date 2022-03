Tiraspolul solicita R. Moldova sa demareze un dialog cu Transnistria "in scopul unei reglementari civilizate definitive a relatiilor bazate pe existenta pasnica, de buna vecinatate a doua state independente prin semnarea unui acord interstatal". De asemenea, face apel la Natiunile Unite, la OSCE, la mediatori si observatori in procesul de negociere, la comunitatea internationala in ansamblu „cu cererea de a recunoaste Transnistria care exista de mai bine de 30 de ani", iar Republica Moldova „sa asigure respectarea dreptului poporului nistrean la autodeterminare si sa stabileasca relatii diplomatice…