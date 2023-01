Stiri pe aceeasi tema

- Asa-zisul „ministru de externe” de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat ca „militarizarea si inarmarea Republicii Moldova nu este o decizie constructiva”, dupa anuntul Chișinaului ca va primi transportoare blindate Piranha din partea Germaniei.

- Separatiștii transnistreni sunt nemulțumiți ca R. Moldova iși intarește armata. Așa zisul ”ministru de externe” de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a comentat primirea de catre Armata Naționala a unui lot de transportoare blindate de tip Piranha din partea Germaniei, notand ca ”militarizarea și inarmarea…

- Estonia susține integrarea Republicii Moldova in calitate de țara candidata la Uniunea Europeana, este gata sa sprijine Republica in orice mod, pe masura ce reformele progreseaza și considera ca viitorul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Despre acest lucru a declarat astazi ministrul Estonian…

- Ministrul de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, susține ca inca nu știe daca Centrala de la Cuciurgan va da electricitate malului drept al Nistrului, insa se va decide in urma negocierilor in formatul 1+1. Declarațiile au fost facute inainte de noua runda de negocieri, pentru reglemenatarea conflictului…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a avut o intrevedere cu reprezentanți ai Ambasadei SUA. Delegația a sosit la Tiraspol și a fost condusa de ambasadorul SUA in Moldova, Kent D. Logsdon. Din partea regiunii transnistrene, la discuție a participat și așa-zisul ministru de Externe, Vitali Ignatiev,…

- Pe 2 decembrie, Chișinaul va gazdui o noua intilnire a reprezentanților politici in formatul 1+1. Potrivit Biroului Politici de Reintegrare, reprezentanții vor discuta despre criza energetica, situația vulnerabila a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și problema liberei circulații…

- Reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, susține ca amenințarea la adresa neutralitații Republicii Moldova nu este Rusia, ci Occidentul. Totodata, Zaharova a menționat ca unii deputați PAS „indeamna in Parlament sa se declare Rusia „stat terorist”. „Desigur, noi fixam astfel…