La Poligonul din Focșani va avea loc etapa a 6-a a Campionatului Național la pușca și pistol cu aer comprimat in perioada 2-5 decembrie Campionatul Național de tir la arme cu aer comprimat, ediția 2021 a ajuns la etapa a 6-a, penultima a competiției, care va avea loc la Poligonul din Focșani in perioada 2-5 […]