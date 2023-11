TIR cuprins de flăcări într-o localitate din vestul ţării. Ce s-a întâmplat Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata la cabina unui tir parcat in localitatea aradeana Zerind. Pompierii au intervenit de urgenta si au reusit sa salveze remorca si incarcatura autocamionului. In jurul orei 8 pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion aflat parcat in localitatea Zerind. […] Articolul TIR cuprins de flacari intr-o localitate din vestul tarii. Ce s-a intamplat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

