- Țanțarii care poarta virusuri precum dengue și chikungunya s-au mutat in noi parți ale Europei, crescand riscul de imbolnavire, avertizeaza experții de top, transmite La Razon. Oamenii de știința europeni spun ca valurile de caldura și inundațiile mai frecvente și verile mai lungi și mai calde au creat…

- Anul 2023 aduce o noutate. Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania anunța organizarea in premiera a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, unica in Europa, aceasta noua marca culturala derivata din evenimentul european Noaptea Muzeelor urmand a se desfașura in data 2 septembrie 2023. Ea va propune…

- Campionatul European de tineret programeaza astazi 4 partide: Cehia - Anglia, Germania - Israel, Norvegia - Elveția și Franța - Italia. Ultimele doua, ambele din grupa D, sunt gazduite de Romania, la Cluj. Niciun duel de joi nu se disputa in București. Norvegia U21 - Elveția U21 se joaca de la 19:00,…

- Comisia Europeana va aloca 330 de milioane de euro din “rezerva de criza agricola” a Uniunii Europene (UE) pentru toate statele membre, multe afectate de seceta , a anunțat marți, la Stockholm, comisarul pentru agricultura, Janusz Wojciechowski. Dupa ce a sprijinit țarile care au granița comuna cu…

- Un festival de teatru stradal va avea loc in centrul Piteștiului și sunt invitate trei trupe din Belgia, Italia și Romania. ,,Pitești International Street Theatre Festival” se va desfașura in perioada 26 – 28 mai, in zona centrala a orașului – „La ceas”. Reprezentațiile artistice oferite de companiile…

- Este alerta meteo in mai multe zone din Europa. Ciclonul Mediteranean care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Meteorologii au emis o avertizare de vant, furtuni și inundații inmai multe țari, printre care și Romania. Situația cu care ne confruntam este una critica.

- ”Retailerul roman de fashion ce detine brandul Vagabond Studio a ajuns la finalul procesului de rebranding inceput in urma cu doi ani si preia din luna mai denumirea de “Made by Society”. In acest context, din luna martie a acestui an, functia de CEO a acestui lant de concept store-uri a fost preluata…

- Azerbaidjanul este pregatit sa dubleze livrarile de gaze naturale catre Europa pina in 2027. Președintele Ilham Aliyev a facut aceasta declarația la Sofia. "Avem de gind sa dublam livrarile de gaze naturale pina in 2027. Astazi livram gaze din Azerbaidjan catre Georgia, Turcia, Bulgaria, Italia, anul…