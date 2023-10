Tipul de pește care scade colesterolul și curăță ficatul Bogat in diverse vitamine, antioxidanți, precum și in acizi grași omega-6 și omega-3, consumul acestuia va ajuta la imbunatațirea creierului și a sistemului nervos, la intarirea funcțiilor de protecție ale organismului, la incetinirea procesului de imbatranire a organismului, la curațarea țesutului hepatic și a vaselor de sange.De asemenea, consumul acestui pește este important pentru femeile insarcinate deoarece conține substanțe care intaresc retina ochilor fatului.In plus, acest aliment imbunatațește starea parului și a unghiilor și, de asemenea, blocheaza aspectul ridurilor de pe fața. Pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Judetean de Politie Prahova transmite un mesaj in contextul cresterii numarului de soferi depistati in trafic sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Iata mesajul IPJ Prahova: „Fiti responsabili in trafic! Consumul de alcool scade capacitatea de reactie si de manevrare a autovehiculului,…

- Ouale sunt o sursa buna de proteine ​​de inalta calitate și sunt importante pentru dezvoltarea mușchilor, repararea țesuturilor și sanatate. Dar daca va urmariți greutatea și numarați caloriile, poate merita sa omiteți galbenușurile de ou. Iata o rețeta de omleta de legume cu un conținut scazut de calorii…

- Un ten frumos și radiant nu este doar rezultatul unei rutine complexe de ingrijire a pielii.Adevarul este ca frumusețea pornește din interior iar ceea ce mancam poate avea un impact semnificativ asupra aspectului pielii noastre. Iata cateva dintre alimentele ce te ajuta sa ai o piele sanatoasa și stralucitoare.…

- Un ten frumos și radiant nu este doar rezultatul unei rutine complexe de ingrijire a pielii.Adevarul este ca frumusețea pornește din interior iar ceea ce mancam poate avea un impact semnificativ asupra aspectului pielii noastre. Iata cateva dintre alimentele ce te ajuta sa ai o piele sanatoasa și stralucitoare.…

- In timp ce carnea și branza sunt doua dintre cele mai comune alimente cu conținut ridicat de proteine, exista multe opinii diferite cu privire la care dintre acestea este mai susceptibila sa afecteze greutatea intr-un fel sau altul. In primul rand, este important sa recunoaștem faptul ca atat carnea,…

- In timp ce carnea și branza sunt doua dintre cele mai comune alimente cu conținut ridicat de proteine, exista multe opinii diferite cu privire la care dintre acestea este mai susceptibila sa afecteze greutatea intr-un fel sau altul. In primul rand, este important sa recunoaștem faptul ca atat carnea,…

- Cat curent consuma lunar un frigider. Frigiderul este electrocasnicul care sta permanent in priza, mai ales in zilele caniculare de vara. Practic frigiderul merge non stop și este foarte important sa știi cat consuma aparatul. Cat curent consuma lunar un frigider, de fapt, și ce suma poți sa platești…

- Ficatul este cel care asigura detoxifierea naturala a organismului și contribuie la metabolizarea nutrienților și eliminarea toxinelor. In cazul in care ficatul nu este sanatos, acesta are dificultați in indeplinirea acestor funcții, ceea ce are un puternic impact asupra sanatații generale.