Tipografia participă la Festivalul Shakespeare cu două spectacole. Primul, Echoes of the Feminine, are avanpremiera sâmbătă La Tipografia Hub , cel mai ambitios proiect de arta comunitara din Craiova, dezvoltat prin Fundatia Gazeta de Sud, repetitiile sunt pe ultima suta de metri pentru avanpremiera spectacolului „Echoes of the Feminine”. Noua productie teatrala independenta va avea avanpremiera sambata, 27 aprilie. Premiera oficiala va avea loc in cadrul renumitului festival international Shakespeare, in luna mai. Tipografia va participa la festival cu doua montari scenice dupa piese de William Shakespeare. Un manifest original, intr-o era in care mesajele lui Shakespeare raman de o actualitate tulburatoare „Echoes… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

