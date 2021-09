Stiri pe aceeasi tema

- „Ținutul Buzaului”/„Buzau Land” parcurge, zilele acestea, ultima etapa inainte de a deveni Geoparc Global UNESCO, al doilea din țara noastra (dupa Țara Hațegului), recunoscut ca un teritoriu cu valori naturale și culturale de importanța internaționala. In data de 15 septembrie a.c., experții Organizației…

- „Tinutul Buzaului”/„Buzau Land” parcurge, zilele acestea, ultima etapa inainte de a deveni Geoparc Global UNESCO, al doilea din Romania (dupa Tara Hategului), recunoscut ca un teritoriu cu valori naturale si culturale de importanta internationala. Miercuri, 15 septembrie, expertii Organizatiei Natiunilor…

