- "Tinutul Buzaului" (Buzau Land) ar putea deveni Geoparc UNESCO, recunoscut ca teritoriu cu valori naturale si culturale de importanta internationala, dosarul cu celor 18 comune care constituie Tinutul fiind trimis, anul trecut, la Paris, de Asociatia Tinutului Buzaului, pentru a fi evaluat de specialistii…

- Ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu scrie pe pagina de socializare despre intalnirea avuta, cu o serie de oameni de afaceri. "Romania, o alegere strategica - despre economia romaneasca am vorbit azi dimineața in fața catorva zeci de oameni de afaceri francezi din MEDEF, cea mai importanta…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca „este imperativ sa ne asiguram ca efectele schimbarilor climatice nu devin mai accentuate si nu se multiplica pana la a afecta dramatic viata si sanatatea noastra”, intr-un mesaj transmis cu ocazia aniversarii a cinci ani de la incheierea Acordului de la Paris privind…

- Ziua mondiala a filosofiei este marcata, anual, in cea de a treia zi de joi a lunii noiembrie. In 2018, aceasta data este 15 noiembrie. Initiativa aniversarii acestei zile ii apartine Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura UNESCO Filozofia este una din principalele forme ale…

- Camelia Gavrila, deputat PSD de Iasi, transmite un mesaj despre sensurile cunoașterii și ale progresului științific, despre ințelegerea lumii și a valorilor umaniste, cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare."Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificații,…

- Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificatii, fiind denumita sugestiv Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), sarbatoare aflata sub egida Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO). Aceasta titulatura…