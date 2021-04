Dupa mai multe ceremonii care s-au desfașurat doar online din cauza pandemiei de COVID-19, vedetele au avut din nou ocazia sa pașeasca pe covorul roșu in ținute pline de farmec, la gala premiilor Oscar 2021. Deși nu a fost un eveniment grandios, ci doar cu 170 de invitați, starurilor cinematografiei au stralucit in rochii elegante și costume alese cu grija. Vezi in VIDEO-ul de mai sus ținutele vedetelor la gala premiilor Oscar 2021. Citește și: Razvan Simion și Daliana Raducanu au publicat primele imagini impreuna Ce mananca Oana Roman de cand a slabit Barby Kelly, fosta componenta a trupei The…