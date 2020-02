Stiri pe aceeasi tema

- Familia Aurei Ion vrea dreptate la șase ani de la tragedia din Munții Apuseni. Rudele tinerei cer ca ancheta sa nu mai fie ținuta secreta, iar vinovații sa plateasca. "Înca un an peste accidentul aviatic din Munții Apuseni. Un an de liniște.Prea multa liniște în condițiile…

- Dorinta Cristinei Topescu de a fi incinerata a starnit un val de reactii, dupa ce reprezentantii Bisericii au transmis ca vedeta TV nu va avea parte de o slujba de inmormantare. Cel mai dur mesaj transmis Patriarhiei vine de la o jurnalista. Aceasta nu s-a sfiit sa-i catalogheze pe unii preoti drept…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, juramantul de investitura in functie pentru al doilea mandat, in fata plenului reunit al Camerei Deputatilor si a Senatului. Seful statului a spus ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor…

- Vasile Moldovan, prefectul de Maramures a fost demis miercuri, 11 decembrie. Guvernul a decis in ședința de marți schimbarea din funcție a 35 de prefecți și 11 subprefecți, inclusiv prefectul municipiului București. De asemenea, au fost numiți 13 prefecți și 2 subprefecți. Prefecții din alte cinci județe…

- Cu un buget de doar 110 euro, un antreprenor a realizat o reclama emotionanta de Craciun, ce il are ca protagonist chiar pe fiul in varsta de doi ani al barbatului. Campania inedita, sub sloganul „Fii copil Craciunul acesta!“, a fost gandita pentru a incuraja oamenii sa mearga la cumparaturi si in magazinele…

- Dacian Cioloș a votat in Teleorman, la Sala Polivalenta din Alexandria, transmițand viitorului președinte sa aiba un mandat „mai dinamic”.Citește și: BREAKING Klaus Iohannis a DESCINS la sediul PNL din Modrogan Dupa vot, Cioloș a declarat ca a decis sa voteze in Teleorman pentru ca…

- Candidatul PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, a declarat vineri, la Bacau, ca sprijinul Romaniei pentru Republica Moldova va fi in continuare constant si puternic."Noi suntem in continuare frati si sprijinim in continuare Republica Moldova, iar sprijinul Romaniei va fi in continuare si…

- Viața Mariei Ciobanu, cunoscuta drept ”Ciocarlia muzicii populare” este presarata cu desparțiri dese de oamenii dragi. Fratele artistei a murit. Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Ion Dolanescu? Fratele Mariei Ciobanu, Ilie, a murit. Ce mesaj a transmis artista? De cațiva ani, Maria Ciobanu a pus…