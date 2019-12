Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a atins ținta naționala de ocupare pentru 2020. Companiile mai au joburi vacante, dar nu mai gasesc angajați Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in trimestrul al treilea, de la 71,6% la 71,8%, si ramane peste tinta fixata pentru 2020, care prevede o rata de ocupare…

- Numarul mediu de pensionari a fost, în trimestrul III al anului, de 5,146 milioane persoane, în scadere cu 13.000 persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara (determinata luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti seara, proiectele de lege pentru care urmeaza sa-si asume raspunderea, a anuntat, miercuri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "Asa cum am anuntat, in sedinta de Guvern au fost propuse spre dezbatere si adoptare proiectele de lege pentru care Guvernul…

- Numarul sosirilor vizitatorilor straini la punctele de frontiera ale Romaniei a crescut in august 2019 cu 15,3%, iar plecarile vizitatorilor romani in strainatate au urcat cu 25,9%, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in trimestrul al doilea, la 71,6%, de la 69,2% in trimestrul anterior, peste tinta fixata pentru 2020, care prevede o rata…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a crescut, in trimestrul al doilea, la 71,6%, de la 69,2% in trimestrul anterior, peste tinta fixata pentru 2020, care prevede o…