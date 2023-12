Razboiul declanșat intre Rusia și Ucraina in 24 februarie 2022 a adus numeroși refugiați ucrainieni in țara noastra. Intre ei s-au numarat mulți tineri și copii. La ora actuala avem peste 7.000 de tineri ucrainieni care sunt inscriși in invațamantul romanesc. Totuși, foarte puțini tineri ucrainieni aleg sa studieze in universitațile romanești. Conform datelor oficiale colectate și furnizate de Inaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), un numar de 7.353 tineri ucraineni sunt inscriși in sistemul educațional din Romania. Dintre aceștia, 1.983 de copii cu varste cuprinse intre…