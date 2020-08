Cei 30 de tineri din Vaslui, contacti ai unui caz confirmat cu COVID-19, au ajuns la inceputul lunii august in Costinesti si s-au cazat in doua vile, fara forme legale, si intr-o pensiune. Autoritațile i-au amendat pe administratorii celor doua structuri de cazare cu cate 10.000 de lei si au interzis desfasurarea de activitati turistice in spatiile respective, potrivit ziarului Ct100%.In urma unei anchete demarate de Directia deSanatate Constanta la Costinesti s-a stabilit faptul ca 23 tineri, cu varstecuprinse intre 17 si 18 ani, care au venit pe litoral pentru a participa la uneveniment privat,…