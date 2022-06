Stiri pe aceeasi tema

- ACS Floreta Timisoara cucereste medalie dupa medalie la Campionatele Nationale pentru copii gazduite zilele acestea la Bucuresti. Daca ieri fetele au luat la individual patru medalii si au devenit campioane pe echipe, astazi Alan Fey si Filip Efros, ambii de la clubul de pe Bega, s-a impus in finala…

- Romania a incheiat Campionatele Europene de lupte Under-17 de la Bucuresti, cu patru medalii, doua de aur, una de argint si una de bronz, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Carina Paruba este vicecampiona Romaniei la aruncarea greutații Sezonul competițional de sala pentru atletism s-a incheiat cu finala Campionatului Național pentru copii 1 și 2 care a avut loc la București la 9 și 10 aprilie. Prezent pentru prima oara la un asemenea nivel, nou inființatul Club al Elevilor…

- Astazi a luat sfarșit Campionatul Balcanic de Fitness-Culturism, un eveniment de anvergura ce a avut loc in perioada 8-10 aprilie in orasul Knjazevac din Serbia. Printre concurentii prezenti s-au regasit si argeșenii Ruxandra Tomescu si Catalin Dimulescu, doi sportivi care fac parte din secția de fitness-culturism…

- REȘIȚA – Inotatorul Denis Popescu, antrenat de Nadia Campan, a cucerit patru medalii la Campionatul Național de seniori, tineret și juniori de la Bacau! Denis a de devenit campion național in proba de 100 metri fluture la seniori, vicecampion in proba de 50 metri spate și 100 metri spate și a caștigat…

- In perioada 18 – 20 martie 2022, a avut loc Campionatul National de Chanbara, organizat de Federatia Romana de Chanbara, in Bucuresti, la sala Budo Best. In prima zi, sportivii au concurat la proba de Battodo, sambata la Chanbara, iar duminica la Tsunami Fight si Kosen. Clubul Sportiv „Ambitia Madalin”…

- Atleții suceveni au cucerit patru medalii de aur la Campionatele Naționale U20 ce au avut loc recent trecut la București. Andrei Ihnatiuc, sportiv pregatit de antrenorul Bogdan Roșcaneanu la CSS Radauți, a devenit dublu campion național in probele de 1.500 și 3.000 de metri. ”Sunt incantat de evoluția…