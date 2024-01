Tinerii nu sunt proști: s-au săturat de isteria climatică! Ar trebui sa fie o surpriza faptul ca adolescenții nu sunt pe aceeași lungime de unda cu Greta Thunberg? Potrivit unui sondaj realizat de Survation, 31% dintre britanicii cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani sunt de acord cu afirmația „schimbarile climatice și efectele lor sunt exagerate in mod intenționat”. Nici nu e de […] The post Tinerii nu sunt proști: s-au saturat de isteria climatica! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

