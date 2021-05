Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 22 de ani si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in localitatea Medgidia, judetul Constanta. Chiar inainte de impact, unul dintre ei a transmis cateva imagini, in direct, pe Facebook.

- Doi tineri de 22 de ani si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs in localitatea Medgidia, judetul Constanta. Chiar inainte de impact, unul dintre ei a transmis cateva imagini, in direct, pe Facebook.

- Un filmuleț de cateva zeci de secunde postat pe rețelele de socializare il arata pe unul dintre tinerii decedați in accidentul din Pasul Tihuța cu doar cateva ore inainte de impact. Acesta a surprins cabana unde erau cazați, dar și Maserati facut praf cateva ore mai tarziu. Un tragic accident a bagat…

- Tragedie de nedescris pentru familiile a trei tineri. Alex Peternel, Bogdan Bodea și Ionut Mihai Moldovan și-au pierdut viața pe loc, dupa ce s-au rasturant cu mașina la Poaia Stampei. In ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale pentru a-i salva, in cele din urma a fost declarat decesul. Mesajele…

- Doua persoane si-au pierdut viata si 14 au fost ranite in Uganda, dupa ce o biserica s-a prabusit in timp ce zeci de credinciosi catolici se aflau in interior pregatindu-se pentru sarbatorile de Paste, a anuntat Crucea Rosie Uganda pentru dpa vineri. Vezi si: Uganda a blocat toate rețelele…

- Trei persoane au decedat in accidentul produs in aceasta dimineața, pe drumul care leaga Glodeanu Siliștea de Carligu Mic. Șoferul mașinii rasturnate are rani ușoare, iar ocupantul locului din dreapta este grav ranit. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe pe DJ102H…

- Ana Blandiana a povestit in cartea "Sora lume", publicata recent de editura Humanitas, ca Mircea Dinescu i-a numit pe tinerii morti la Intercontinental in zilele Revolutiei "Hitlerjungend" ("Tineretul lui Hitler"). Dinescu scrie pe Facebook ca Blandiana "sufera de amnezie" si "continua sa-si resapeze…

- Accident soldat cu 15 morti si 12 raniti. Un SUV supraincarcat cu pasageri s-a ciocnit cu un camion cu pietris, impactul a fost devastator ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 O coliziune intre un vehicul…