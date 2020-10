Tinerii fermieri din diaspora pot solicita finantare europeana nerambursabila, se arata in Ghidul solicitantului pentru submasura 6.1, lansat in consultare publica de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR). Institutia a publicat versiunea consultativa a Ghidului solicitantului pentru submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pe pagina oficiala de internet. Versiunea revizuita a Ghidului solicitantului priveste in principal modalitatea de accesare a finantarii nerambursabile pentru tinerii…