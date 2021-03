Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii fara experienta si cei din categoria entry level (0-2 ani de experienta) sunt categoriile profesionale care au inregistrat, in februarie, cele mai mari cresteri ale numarului mediu de aplicari pentru un loc de munca, in comparatie cu anul trecut, arata o analiza realizata de catre reprezentantii…

- CTinerii fara experiența in munca și cei din categoria entry level (0-2 ani de experiența) sunt segmentele profesionale care inregistreaza cele mai mari creșteri ale numarului mediu de aplicari in comparație cu anul trecut. In ultima luna, numarul de aplicari s-a dublat fața de aceeași perioada a lui…

- Tinerii fara experiența in munca și cei din categoria entry level (0-2 ani de experiența) sunt segmentele profesionale care inregistreaza cele mai mari creșteri ale numarului mediu de aplicari in comparație cu anul trecut. In ultima luna, numarul de aplicari s-a dublat fața de aceeași perioada a lui…

- Piața muncii a fost influențata la nivel mondial de haosul creat de pandemie. Romania nu face excepție, piața job-urilor din țara noastra fiind nevoita sa se plieze noilor provocari. Tinerii sunt primii care au fost nevoiți sa se conformeze meandrelor pieței muncii. In prezent, tinerii reprezinta categoria…

- Domenii precum retail, IT, call center/BPO, prestari servicii, banking si publicitate/marketing sunt preferate de candidatii entry level pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In ianuarie, peste 52.000 de candidati din categoria entry level (0-2…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate, potrivit platformei de recrutare eJobs .…

- Domenii precum retail, IT, call center/BPO, prestari servicii, banking si publicitate/marketing sunt preferate de candidatii entry level pentru unul dintre joburile disponibile pe eJobs, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In ianuarie, peste 52.000 de candidati din categoria entry…

- Retail, IT, call center / BPO, prestari servicii, banking și publicitate / marketing – acestea sunt domeniile preferate de candidații entry level. Tinerii sunt categoria cea mai interesata de joburile remote, dar care aplica cel mai puțin pentru strainatate. Peste 52.000 de candidați din categoria entry…