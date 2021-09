Tinerii continua sa fie afectati in mod disproportionat de somaj, de calitatea tot mai slaba a ofertelor de munca si de accesul limitat la instruire, iar pandemia de Covid-19 a contribuit la adancirea acestor probleme, arata studiul Youth Progress Report 2021, care acopera integral 150 de tari, inclusiv Romania, si alte 18 partial.



Studiul readuce in atentia factorilor de decizie o vulnerabilitate cu radacini adanci in societatea globala - accesul tinerilor la piata muncii, la oportunitati reale de invatare si de dezvoltare personala. O vulnerabilitate care, in loc sa se atenueze,…