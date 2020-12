Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de campania Ziarului de Iasi s-au alaturat noi persoane cu suflet mare, care au dorit sa le aduca un zambet copilasilor necajiti de la Cioca Boca. Astfel, Prime Kapital a donat echivalentul a 2.000 de euro pentru darurile micutilor. „Ne bucuram sa fim anul acesta alaturi de micutii din Cioca…

- Colegiul Medicilor din Iași (CMI) trage un semnal de alarma și cere Guvernului Romaniei sa stabileasca norme clare pentru situațiile la care se va ajunge atunci cand locurile de la Terapie Intensiva vor fi insuficiente pentru a-i trata pe toți pacienții. „Inchipuiți-va ca aveți un singur ventilator…

- Doua echipe de elevi sustinuti de profesori de la Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" din Iasi vor organiza un centru de excelenta online la disciplinele STEM. Astfel, elevii claselor IX-X vor putea sa afle raspuns la orice nelamurire sau curiozitate legata de disciplinele matematica, fizica…

- Politistii s-au deplasat la fata locului, iar in scurt timp au fost identificati mai multi martori si un barbat de 31 de ani, banuit de comiterea faptei. Din cercetarile efectuate pana in prezent s-a constatat ca in jurul orei 14.40, in timp s-ar fi aflat in parcarea din spatele unui bloc de pe strada…

- Zeci de ieșeni s-au inghesuit luni la coada la un nou magazin deschis in oraș, care comercializeaza atat produse pentru iubitorii de tutun, cat și produse din cannabis, scrie publicația locala Ziarul de Iași. Magazinul pune la dispoziția clienților echipamente și accesorii pentru fumat: bonguri, vaporizatoare,…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru ieșeni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 1,5 la 1.000 de locuitori. ‘Atentie! In județul Iași nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2) este unul ridicat, peste…

- Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a spus ca va cere BOR permisiunea de a aduce moastele Sfintei Parascheva in catedrala din Voluntari.„Sunt convins ca cei care guverneaza vremelnic Romania acum puteau sa gaseasca modalitați legale astfel incat daca alte activitați sunt deschise, pacanelele…

- Marți, 29 septembrie incepand cu ora 19:00 in Aula „Fericitul Anton Durcovici” de la subsolul Catedralei Romano-Catolice „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași va avea loc o altfel de calatorie a sufletului: o intrunire care va contribui la mantuirea, pacea și dezvoltarea familiei creștine. Vom asculta…