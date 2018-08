Tinerii care au lucrat pe litoral au strâns sume considerabile. Cele mai mari bacșișuri Un client fericit lasa un bacsis pe masura, spun cei care lucreaza in domeniu. Alexandru este sef de sala intr-un restaurant din Mamaia si recunoaste ca de multe ori nu mai conteaza gustul preparatelor, daca ospatarul a gresit cand a luat comanda sau a servit la masa. Cu o experienta de 11 ani in domeniu, timp in care a lucrat in localuri de top de pe litoral, isi sfatuieste colegii sa fie cat mai sociabili cu clientii, seriosi si entuziasmati, in acelasi timp. Alexandru Badea, sef de sala: "O masa de 5 persoane, care ar avea o cheltuiala undeva la 500-600 de lei, este posibil sa iti lase 10%,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

