- Liderii coalitiei de guvernare ar fi decis ca Romania sa revina la piata reglementata de energie electrica de la 1 ianuarie 2023, iar o decizie finala ar urma sa fie luata luni, 24 octombrie.De asemenea, preturile ar urma sa fie fixe pentru cel putin un an, potrivit unor surse politice citate…

- E.ON Energie Romania isi avertizeaza clientii sa nu ia in considerare si sa nu dea curs mesajelor primite, in ultimele zile, prin intermediul Whatsapp/SMS, in numele companiei, privind necesitatea unei deplasari la magazinele E.ON si depunerea unei cereri, pana la 1 octombrie, pentru a beneficia…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, sustine ca nu se poate impune de catre Comisia Europeana obligativitatea unui anumit consum de electricitate sau gaz de catre cetatenii europeni in perioada iernii si ca poate fi vorba cel mult de o recomandare.”Este o intentie, o dezbatere,…

- Atacantul algerian Billel Omrani (29 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CFR Cluj, a semnat un contract cu FCSB, iar Gigi Becali i-a pregatit un salariu consistent.Pentru ca nu și-a gasit o echipa in afara Romaniei, Billel Omrani a revenit in Superliga, fiind convins sa accepte…

- Sindicalistii din mai multe federatii care apara interesele angajatilor din metalurgia neferoasa anunta organizarea unui protest, vineri, in fata sediului Ministerului Energiei, pentru a atrage atentia asupra faptului ca preturile ridicate la electricitate si gaze vor duce a inchiderea fabricilor,…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat si publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabileste procedura de restituire, de catre organele fiscale locale, a sumelor de bani achitate de cetateni, reprezentand amenzi contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania.Potrivit…

- Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor pentru salariile bugetarilor raportat la totalul veniturilor incasate, arata datele Consiliului Fiscal. Pe ultimul loc al clasamentului se afla Germania, care ofera cel mai mic procent din venituri catre bugetari.Dintre cele…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut cu 12% in primele șapte luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021. In același timp, au fost inmatriculate cu 21% mai puține autoturisme second hand, arata Biziday.Potrivit sursei citate, pe primele șapte luni din 2022,…