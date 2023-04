Stiri pe aceeasi tema

- Fundația ECODAVA s-a alaturat la o noua acțiune ecologica desfașurata in capitala de Pretura Sectorului Centru. Astfel, in baza Memorandumului de Cooperare intre Fundația ECODAVA și Pretura Centru, voluntarii fundației se implica activ in desfașurarea acțiunilor ecologice in comun cu Pretura. De data…

- Șase tineri din județele Vrancea și Buzau au fost reținuți pentru consum și trafic de droguri. Polițiștii și procurorii DIICOT Vrancea au facut joi 13 percheziții domiciliare in județele Vrancea și Buzau la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc.Acțiunea a avut drept scop destructurarea…

- Ieri, 16 martie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județele Vrancea și Buzau, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Șase persoane…

- Angajații Direcției de Dezvoltare Servicii Publice și ai SC Salubrizare și Servicii Publice Focșani, cu sprijinul Poliției Locale, au continuat, luni, acțiunea de salubrizare și curațenie a strazilor și trotuarelor de pe raza municipiului Focșani. Au fost maturate și spalate mecanizat, conform graficului…

- Astazi, polițiștii buzoieni de la Serviciul Rutier au pastrat tradiția, oferindu-le șoferițelor marțișoare și flori in trafic. In misiunea lor speciala, agenții de circulație au fost ajutați de luptatorii de la acțiuni speciale. ,,Ca in fiecare an, de 1 Martie, politistii rutieri „s-au inarmat” cu flori,…

- Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, in perioada 15 februarie – 15 martie 2023, ITM Argeș deruleaza Actiunea de verificare a respectarii modului de utilizare a echipamentelor de munca…

- Duminica, 5 februarie, in jurul orei 20.30, polițiștii din Cavnic au intervenit la un accident rutier produs pe DJ 184. Un tanar de 18 ani din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, a condus din direcția Budești inspre orașul Cavnic, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune frontala…

- Politistii ieseni au prins in urma cu doua nopti doi tineri de 19, respectiv 20 de ani, in timp ce sustrageau, prin taiere cu un fai electric, un catalizator de la o masina parcata pe o strada din municipiul Iasi. "Actiunea" se petrecea in jurul orei 03:00. Cei doi ar fi fost insotiti de un barbat…