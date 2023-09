Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala, aflați in patrulare, duminica, in jurul orei 13.00, in zona Pietei 700, au observat, la intersecția strazilor Iosif Nemoianu cu Coriolan Brediceanu, doi tineri care stateau pe trotuar și aveau un comportament suspect. La apariția…

- Probleme cu legea pentru patru tineri cu varste cuprinse intre 17 și 24 de ani, la Timișoara. Ei au fost ridicați de polițiștii locali dupa ce oamenii legii i-au prins cu droguri asupra lor. Oamenii legii i-au anunțat pe colegii lor de la crima organizata.

- Politistii locali au depistat doi barbati, intr-o statie de vaporetto din centrul orasului, care aveau asupra lor substante interzise. Politistii au fost sesizati de mai multi timisoreni in privinta celor doi, care au fost dati pe mana Brigazii pentru Combaterea Criminalitații Organizate Timișoara.…

- Doi barbați care se pregateau sa fumeze substanțe interzise de lege intr-o stație de vaporetto de pe malul Begai au fost depistați de polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala al Poliției Locale Timișoara. „Polițiștii aflați in patrulare ieri, in jurul orei 17:30, pe…

- Tineri prinși cu droguri la Festivalul Codru, langa Timișoara. Vineri, 25 august a.c., pe raza localitații Ghiroda, s-a desfașurat prima zi a Festivalului Codru, unde polițiștii timișoreni au acționat pentru preintampinarea oricarui eveniment negativ. Intrucat mii de persoane au fost prezente inca din…

- La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timisoara , pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor. Un biciclist,in timp ce se deplasa pe strada Colonel Enescu dinspre strada Paris spre Iosif Nemoianu a surprins și accidentat un baiețel de 4 ani…

- Politistii rutieri au retinut, in ultimele 24 de ore, 525 de permise de conducere, dintre care 37 pentru conducere sub influenta alcoolului, iar sapte soferi au fost prinsi drogati, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al IGRP, in ultimele 24 de ore, politistii rutieri au actionat pentru cresterea…

- Ghinion pentru doi hoți in varsta de 57 și 34 de ani, la Timișoara. EI au fost prinși de polițiștii locali aflați in patrulare prin oraș. Primul fura bautura de la restaurantele din Piața Unirii, iar al doilea era condamnat pentru furt și a fost gasit intr-un centru social al primariei.